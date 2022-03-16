Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер рассказала о своём эмоциональном состоянии после рождения второго ребёнка. Об этом 16 марта пишет E! News.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

Модель рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после рождения второго ребёнка. «Я просто хочу сказать, что мой послеродовой период был непростым. Лично для меня он был немного сложнее, чем с моей дочерью. Это было непросто ментально и физически», — говорит Дженнер. Она отметила, что своим признанием хотела поддержать матерей, которые «проходят через это прямо сейчас», и дать им понять, что они не одни.

ИА REGNUM напоминает, что Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт 2 февраля 2022 года во второй раз стали родителями — у них родился сын Вулф Вебстер. Пара также воспитывает четырёхлетнюю дочь Сторми Вебстер.