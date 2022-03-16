Майами, США, 16 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, на счету которого 29 очков. В составе «Детройта» форвард Джерами Грант набрал 22 очка.

«Майами» одержал 46-ю победу в 70 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Детройт» потерпел 51-е поражение в 69 играх и идёт на 28-м месте.

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