Амман, , 12:48 — REGNUM В рамках поездки по странам западной Европы король Иордании Абдалла ибн Хуссейн посетил Германию с официальным визитом. Об этом 16 марта сообщает Al-Mamlaka.

Король Абдалла II World Economic Forum

По данным журналистов, в ходе визита состоялись переговоры короля Иордании с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штанмайером и другими высокопоставленными чиновниками в правительстве страны.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось торговое и научно-техническое сотрудничество между Иорданией — с одной стороны и ФРГ и другими странами ЕС — с другой.

Стороны договорились в ближайшее время активизировать сотрудничество по ряду ключевых направлений, таких как сотрудничество в сфере безопасности.