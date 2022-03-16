Москва, , 13:04 — REGNUM Россия не приемлет размещение на Украине вооружений, которые представляют для неё угрозу. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что российская сторона готова согласовывать те виды вооружений, которые для России не представляют угрозы. Этот вопрос нужно решить вне возможного вступления Украины в НАТО, так как и без этого страны Запада могут передать Киеву ударные вооружения.

«Не может быть на Украине вооружений, которые создают угрозу Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии также заявил, что почти все страны ЕС, исключая Францию, зависимы от США.

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