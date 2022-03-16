Индианаполис, США, 16 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 135:102.

(сс) Trev0B Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Десмонд Бейн, на счету которого 21 очко. В составе «Индианы» форвард Джален Смит набрал 15 очков.

«Мемфис» одержал 48-ю победу в 70 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 47-е поражение в 70 играх и идёт на 26-м месте.

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