Москва, 16 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Отмену масочного режима одобряет подавляющее большинство жителей Москвы (69%). Против выступают 16%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Bert Kimura Медицинские маски

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Чаще совсем готовы отказаться от масок мужчины, чем женщины — 56% против 46%. Уже полностью прекратили ношение защитных масок 51% москвичей.

Намерены продолжить ношение масок во всех общественных местах 11%. Избирательно планируют надевать маску в транспорте, торговых центрах и поликлиниках ещё 16%.

Опрос проведён 14—15 марта 2022 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил масочный режим.

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