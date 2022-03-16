Москва, , 12:39 — REGNUM Западные страны занимаются подменой понятий и нарушают базовые права. Об этом 16 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда говорят миропорядок основанный на правилах, то это и есть подмена всех понятий», — заявил Лавров.

По его словам, частная собственность должна быть неприкосновенна, «что бы мы ни думали про наших олигархов».

«Когда просто так без судебных решений, по щелчку исполнительной власти, арестовываются особняки, вторгаются в эти особняки люди, арестовываются яхты — это экспроприация. Где презумпция невиновности?» — отметил он.

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