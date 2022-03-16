Москва, , 12:38 — REGNUM Москва готова искать любые пути, чтобы обеспечить безопасность и России, и Украины, и Европы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, неприемлемым является лишь расширение Североатлантического альянса на восток.

«Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на восток», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии также призвал не нагнетать обстановку вокруг Украины, а позволить переговорщикам спокойно вести диалог.

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