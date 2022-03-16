Москва, 16 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Москва готова искать любые пути, чтобы обеспечить безопасность и России, и Украины, и Европы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, неприемлемым является лишь расширение Североатлантического альянса на восток.

«Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на восток», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии также призвал не нагнетать обстановку вокруг Украины, а позволить переговорщикам спокойно вести диалог.

Читайте также: Лавров надеется на достижение компромисса в переговорах России и Украины