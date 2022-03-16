Орландо, США, 16 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 150:108.

Nba.com Кайри Ирвинг

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг, на счету которого 60 очков. В составе «Орландо» разыгрывающий Коул Энтони набрал 19 очков.

«Бруклин» одержал 36-ю победу в 69 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 52-е поражение в 70 играх и идёт на 29-м месте.

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