Донецк, 16 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Киевские боевики в течение пяти минут обстреляли два населенных пункта — Зайцево (южное) и Широкую Балку — в Донецкой народной республике (ДНР) из минометов и артиллерии. Об этом 16 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что в 11:15 (совпадает с мск было) был зафиксирован обстрел Широкой Балки со стороны ВСУ, в ходе которого по населенному пункту было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что в 11:20 украинские боевики произвели обстрел Зайцево, выпустив по нему 12 мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что казачьи силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) принимают участие в противодействии диверсионно-разведывательным группам ВСУ и установлении окончательного контроля над населённым пунктом Попасная.