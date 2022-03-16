Мурманск, , 12:35 — REGNUM Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел два дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ, сообщает пресс-служба суда.

Вооруженные силы РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Шестого марта был задержан мурманчанин, вышедший на площадь Пять Углов с плакатом, выражающим протест действиям российской армии на Украине. Второго мурманчанина задержали 7 марта на остановке общественного транспорта. Он демонстрировал прохожим лист бумаги с двумя словами, которые были расценены судом как дискредитирующие задачи по использованию Вооруженных Сил РФ за пределами своей страны.

Суд назначил каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.

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