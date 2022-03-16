Москва, , 12:35 — REGNUM Скорее всего, на ближайшем заседании Банк России решит оставит ключевую ставку на уровне в 20%, так как нужно больше времени, чтобы оценить эффективность ее февральского повышения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве Александр Бердышев.

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«Февральское решение о повышении ключевой ставки до 20% в условиях значительного роста инфляции и ухудшения макроэкономических прогнозов было продиктовано в том числе необходимостью предотвращения массового оттока вкладов из банковской системы, а также поддержки курса рубля, — сказал Бердышев. — Можно предположить, что повышение банками доходности по вкладам до 17−21% воспрепятствует изъятию средств вкладчиками. А вот рассчитывать на поддержку рубля посредством последующего повышения ключевой ставки не приходится в условиях воздействия таких более сильных факторов, как существенное сокращение экспортной валютной выручки и заморозка валютных резервов Банка России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Ольги Лебединской, в настоящее время нет необходимости повышать ключевую ставку Банка России.

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