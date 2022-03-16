Москва, 16 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Совет Европы не распустится, его кураторы лишь скорректируют методику применения этой организации для борьбы с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 марта, комментируя высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Council of Europe Заседание ПАСЕ

Как сообщалось ранее, Володин заявил, что после выхода России из Совета Европы, который все эти годы «исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов», этой организации будет нечем заняться, и у нее «остаётся один выход — самораспуститься».

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« Рекомендация Совету Европы самораспуститься — это броская, но лишённая политического смысла фраза. Даже, я бы сказал, вредная бравада. Совет Европы не самораспустится, его кураторы просто скорректируют свою методику применения этой организации для борьбы с Россией, и нам надо быть готовыми именно к этому.

Понятно, думаю, что все годы нашего участия в Совете Европы эта организация не была сосредоточена сугубо на нас; она вела активную работу по переформатированию наших соседей в нужном Европейскому союзу ключе. Это делалось и будет делаться дальше во вред нам. После освобождения себя от пут Совета Европы Россия должна заняться противодействием, а в идеале и пресечением вредной для неё деятельности этой организации в странах постсоветского пространства — в первую очередь, близких, но не только в них.

Возьмём Белоруссию. Эта страна не является членом Совета Европы, но значится в числе кандидатов. Совет Европы постоянно пытается подтянуть Минск к себе. Во всяком случае, пытался до событий 2020 года. Сейчас он взял паузу, но эта работа продолжится. Ещё более активен Совет Европы в работе с Казахстаном, государствами Средней Азии, в Закавказье. В последнем случае членство Азербайджана, Армении и Грузии в СЕ даёт ему очень широкие возможности для нанесения в них и через них вреда интересам России.

Совет Европы будет активно работать и с новой денацифицированной Украиной. Всем, думаю, ясно, что это будет работа во вред отношениям Украины с Россией.