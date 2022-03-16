Париж, , 12:34 — REGNUM Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан напомнил об «обязательстве» вооруженных сил «защищать» журналистов, освещающих конфликты, передает BFM TV.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

«Я напоминаю об обязанности, возложенной на вооруженные силы, защищать журналистов в соответствии с международным гуманитарным правом, и я самым решительным образом осуждаю любые действия, направленные против них», — заявил глава МИД Франции.

Ранее глава МИД Франции получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

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