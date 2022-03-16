Москва, , 12:34 — REGNUM В России многие продавцы продуктов питания повышают цены, не имея на это объективных причин и действуя исключительно в целях извлечения сверхприбылей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал высказывание замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что, возможно, властям РФ придется прибегнуть к установлению фиксированных цен на продукты питания.

Рост цен QuoteInspector

«Да, вполне возможно, что государству придется вмешаться в политику ценообразования на продукты питания в РФ, так как, к сожалению, большинство их продавцов в связи с последними событиями без объективных причин в целях извлечения сверхприбыли завышают цены, — сказал Лавров. — Для потребителей в краткосрочном периоде это повлечет за собой фиксирование цен, что в целом благоприятно воспримется населением, а для продавцов это станет сдерживающим фактором от различных спекуляций на рынке».

Более того, как полагает экономист, фиксирование цен на продукты питания сможет замедлить рост цен не только в этом направлении, но и в логистике.

«Риск таких мер только один — исчезновение товаров с полок, но я думаю, что он маловероятен по большинству продуктов питания», — уточнил Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что наиболее эффективной мерой для противодействия потребительской панике будет жесткий контроль за производителями и ретейлерами.

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