Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Полицейские разыскивают неизвестного злоумышленника, который одним ударом кулака в голову чуть не отправил на тот свет прохожего на Думской улице в центре Петербурга. За жизнь пострадавшего борются врачи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pavlofox Кулак

Информация о том, что на тротуаре у дома 1/3 по Думской улице, известной своими питейными заведениями и частыми драками, без сознания лежит мужчина с разбитой головой, поступило в экстренные службы вечером 15 марта. Когда на место прибыли полицейские, пострадавшего уже госпитализировали в больницу, откуда в ночь на 16 марта в полицию поступила телефонограмма. В сообщении говорилось, что у пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние неизвестного мужчины, на вид которому около 35-лет, крайне тяжелое.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, потерпевшего ударил неизвестный. Как запечатлели камеры наружного наблюдения, мужчина получил один удар кулаком в лицо, от чего упал на тротуар, ударившись головой об асфальт.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию второго участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в ведомстве.