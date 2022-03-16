Москва, 16 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В ходе переговоров по урегулированию с Россией Украина предлагает несколько вариантов нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией. Об этом 15 марта заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, речь идёт об «австрийском» или «шведском» варианте. Мединский подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии — сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, её демилитаризация.

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — добавил глава российской делегации.

Мединский напомнил, что у Украины уже сейчас есть нейтральный статус.

«Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», — констатировал помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первый раунд переговоров по урегулированию между Украиной и Россией начался 27 февраля. Сейчас проходит четвертый раунд, организованный в виртуальном формате.