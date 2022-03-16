Уфа, , 12:29 — REGNUM Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей большого масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Об этом 16 марта сообщает ИА REGNUM.

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Сливко не допустила промахов на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 38 минут 3,8 секунды.

Второе место заняла ещё одна российская спортсменка Лариса Куклина, которая также не допустила промахов, но от отстала победительницы на 9,5 секунды.

Замкнула тройку ещё одна представительница России Ирина Казакевич, у которой два промаха и 24,2 секунды отставания.

Напомним, Кубок Союза биатлонистов России (СБР) проходит в Уфе с участием российских и белорусских спортсменов.

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