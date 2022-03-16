16 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что президент США Джо Байден утвердил инициативу обеих палат Конгресса, предусматривающую в числе прочего выделение $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

Оксана Переможенко, , 17:07 — REGNUM Президент США Джо Байден утвердил инициативу обеих палат Конгресса, предусматривающую в числе прочего выделение Украине $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь. Церемония подписания документа состоялась 15 марта в Белом доме.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Отряд Ковпака». Многие из участников обсуждения задались вопросом, кто будет возвращать Америке выделенные средства и как отнесутся граждане США к подобному расходованию средств.

«А кто всё это возвращать будет?» — недоумевает Вадим G.

«А переводить будут Зе (Зеленскому — О. П.), который в изгнании? А он им откатывать (от слова «откат» — вид взятки должностному лицу, организации — О. П.)», — иронизирует Андрей.

«Походу $ (доллару — О. П.) кирдык. Они не знают, куда его девать — печатают и печатают», — с сарказмом пишет Лекс.

«Отмыли через… [Украину] ещё… [денег]. Ничего необычного», — отреагировал rim33377.

Стирка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Деньги как таковые Украина вряд ли увидит. На эти деньги ей оружие продадут. Воюйте до последнего украинца. Согласно контракту», — добавил tram driver.

«Я ещё такого не видел. Клоуны клоуну деньги переводят, которые РФ им бесплатно спишет», — иронизирует Сергей.

«Деньги ушли в никуда», — не без сарказма отметил kostyarin.

«Ни с кого они уже ничего не спросят. Это показуха по типу они помогают. Украины не будет, и спрашивать им не с кого будет», — прокомментировал новость Alexander.

«Американцы «рады»…» — с сарказмом отметил Gr. T.A., вероятно указывая на граждан США, которые впечатлены ценами на бензин на американских автозаправочных станциях.

«Эх!!! Хорошо бы эти деньги по пути где-нибудь завернуть и припрятать. А когда спецоперация закончится, эти деньги пустить на восстановление!..» — задумался Анатолий О.

«А рядовые американцы в курсе, сколько отваливается на Украину, которую они и на карте показать не смогут?» — задалась вопросом Наталия.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они ещё напечатают — дедушка (речь о Байдене — О. П.) старый, ему всё равно», — шутит Серёга.

«Байден напоследок решил хапнуть… Понятно, что до Украины мало что дойдет», — написала Татьяна В.

«Никто ничего не увидит. Тем более Украина. Так как они ещё не полные дебилы — вложить свои баксы в разруху и нищету. Где вы видели, чтобы Америка делала добрые дела???» — задался вопросом 94 121.