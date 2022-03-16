Москва, , 12:27 — REGNUM Коронавирус хоть и не был создан искусственно, но научил Россию методам борьбы с биологическим оружием. Об этом 16 марта заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, посвященной американским биолабораториям на Украине.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, пандемия научила власти, ученых и общество противостоять биологическим угрозам. Это может помочь и в случае применения против России подобного оружия массового поражения.

«Мы противостояли подобной вещи, которую смоделировала природа. Именно природа создала вирус, который вышел из природного очага. Мы два года проводили учения, как бороться с оружием массового поражения. Первое, что нужно делать, это вакцинация. Китай это продемонстрировал. Кроме того, они защищались индивидуальной защитой, масками, костюмами. Должна быть культура вакцинации. Также должно быть наличие биотехнологического производства», — сказал Онищенко.

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