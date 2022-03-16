Брюссель, , 12:25 — REGNUM Участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса (НАТО), намеченном на 24 марта, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 16 марта говорится в его совместном заявлении с главой Пентагона перед началом заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.

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«Я жду возможности приветствовать президента Байдена в числе других лидеров на внеочередном саммите альянса, который пройдет на следующей неделе», — отметил Столтенберг.

Кроме того, он уточнил, что главы минобороны стран — участниц НАТО во время указанного заседания проведут обсуждение долгосрочного планирования в сфере обороны в связи со спецоперацией Вооруженных сил России по денацификации Украины.

«Мы сегодня обсудим не только непосредственные последствия вторжения России на Украину, но и долгосрочные последствия, адаптацию альянса на длительный период. НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не выходил за пределы Украины, в том числе по этой причине мы усилили наше присутствие на восточном фланге альянса», — отметил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине идут непросто.