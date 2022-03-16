Чебоксары, 16 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях санкционного давления предприятия решают вопросы замещения импортных компонентов на отечественные с переходом на полную локализацию производства. Эти вопросы обсуждаются совместно с властями, которые готовы оказать дополнительную поддержку промышленникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

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Одним из чувашских предприятий, которое в условиях санкций вышло на полную отечественную комплектацию продукции, стал Чебоксарский завод силовых агрегатов. Речь идёт о производстве вилочных погрузчиков (грузоподъемной складской техники), говорится в сюжете национальной телерадиокомпании Чувашии. Помимо этого, предприятие продолжает решать задачи по локализации производства компонентной базы в России: на заводе полагают, что «в самом скором будущем» здесь заместят «всё импортное на отечественное», в результате «только выиграем от этой ситуации».

Отмечается, что после введения санкций у завода увеличился перечень поставщиков в России, заключены долгосрочные контракты с отечественными поставщиками двигателей, трансмиссий других ответственных компонентов.

На заводе запущено новое производство комплектующих ведущих мостов для карьерных самосвалов. А также освоено более 20 видов новых позиций для производства насосного оборудования.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что в республику из-за рубежа ввозится «только 1%» продуктов питания и более 60% непродовольственных товаров. Власти заявляли о том, что совместно с предприятиями идёт работа по поставке комплектующих изделий для промышленных и аграрных предприятий, в том числе планируется завозить их из стран Азии. Также разрабатываются дополнительные меры поддержки на региональном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что предпринимательская инициатива в России в условиях санкций должна быть максимально освобождена. По его словам, главная задача промышленного блока — «обеспечить работу заводов и фабрик с акцентом на ускорение импортозамещения».

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