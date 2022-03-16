Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM За прошедший год сотрудники правоохранительных органов в Петербурге фиксируют рост количества нарушений законов РФ среди иностранных граждан. Всего среди них зафиксировано 3,5 тыс. уголовных правонарушений.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 16 марта заявил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин в рамках заседания петербургского Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель МВД подчеркнул, что за 2021 год Россия получила серьёзный приток мигрантов. В связи с продлением срока действия временных мер, санкции в виде высылки в течение полутора лет не были применены к этим лицам.

«Возобновление авиасообщения и частичная отмена запретов на въезд в Российскую Федерацию активизировали приток иностранной рабочей силы. Число выданных патентов превысило прошлогодний уровень на 114 тысяч. Всего их выдано более 278 тысяч», — отметил Роман Плугин.

Совместно с УФСБ полиция осуществляла выявление и перекрытие каналов нелегальной миграции. За 2021 год в Петербурге зарегистрировано 20 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. При этом осуществляются меры по недопущению въезда лицам, которые ранее нарушили миграционное законодательство. За пределы Российской Федерации выдворено почти 2,5 тысячи иностранных граждан.