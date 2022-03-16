Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За прошедший год сотрудники правоохранительных органов в Петербурге фиксируют рост количества нарушений законов РФ среди иностранных граждан. Всего среди них зафиксировано 3,5 тыс. уголовных правонарушений.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Об этом 16 марта заявил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин в рамках заседания петербургского Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель МВД подчеркнул, что за 2021 год Россия получила серьёзный приток мигрантов. В связи с продлением срока действия временных мер, санкции в виде высылки в течение полутора лет не были применены к этим лицам.

«Возобновление авиасообщения и частичная отмена запретов на въезд в Российскую Федерацию активизировали приток иностранной рабочей силы. Число выданных патентов превысило прошлогодний уровень на 114 тысяч. Всего их выдано более 278 тысяч», — отметил Роман Плугин.

Совместно с УФСБ полиция осуществляла выявление и перекрытие каналов нелегальной миграции. За 2021 год в Петербурге зарегистрировано 20 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. При этом осуществляются меры по недопущению въезда лицам, которые ранее нарушили миграционное законодательство. За пределы Российской Федерации выдворено почти 2,5 тысячи иностранных граждан.