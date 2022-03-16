Париж, , 12:21 — REGNUM Французский совет мусульманской веры (CFCM) объявил, что месяц Рамадан начнется 2 апреля, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Французский совет призывает мусульман во Франции воспользоваться возможностью благословенного месяца вознести молитвы за мир во всем мире, защиту и процветание страны и граждан.

Месяц обязательного для мусульман поста, Рамадан, продлится со 2 апреля по 2 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции назвал нападение на корсиканского националистического активиста «террористическим актом, совершенным на французской земле».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции назвал «террористическим актом» нападение на Колонна