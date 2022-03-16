Чадан, Тува, , 12:20 — REGNUM Руководитель следственного управления СКР по Туве Константин Столбин наградил 12-летнего воспитанника Кызылского кадетского училища за спасение утопающего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло в стенах училища.

Воспитанника кадетского училища в Туве наградили за спасение тонущей девушки СУ СКР по Туве

Летом 2021 года мальчик с друзьями отдыхал на берегу реки Хемчик на окраине города Чадан.

«Быстро оценив ситуацию мальчики, несмотря на юный возраст, проявляя смелость и отвагу в чрезвычайной ситуации, бросились на помощь: держа друг друга за руки, вытащили девушку на берег и оказали ей первую помощь», — отметили в СК.

За проявленный героизм кадета отметили благодарностью руководителя управления, а также вручили ему мобильный телефон.

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