Чита, , 13:44 — REGNUM В Забайкалье благодаря нацпроекту «Культура» в течение 2022 года будут капитально отремонтированы дома культуры в двенадцати районах. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе министерства культуры региона.

Дом культуры в Забайкалье Пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

«По поручению губернатора нам удалось провести конкурсные процедуры по большинству количеству объектов капитального ремонта этого года. Своевременное проведение ремонтных работ позволит продлить жизнь домам культуры. В настоящее время на 6 из 13 запланированных сельских клубов работы уже ведутся», — пояснила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

К примеру, дом культуры в селе Нижний Стан Тунгокоченского района давно не обновлялся. Более 15 лет там протекала крыша, от этого в здании появились сырость и плесень, стали портятся полы. Нацпроект «Культура» позволит провести внутренний ремонт, а благодаря муниципальному финансированию удастся перестроить кровлю — из плоской сделать скатную.

В Приаргунском округе ремонтируют сразу два клуба — в селах Дурой и Староцурухайтуй. Капитальное обновление поможет решить давние проблемы зданий с кровлей, полами и отоплением.

В ДК села Новая Заря Ононского района выполнено 40% работ — заменили отопление, окна, подготовили для чистовой отделки помещения, где располагаются библиотека и музей. Впереди — обновление зрительного зала и фойе.

Забайкальский край в данном нацпроекте участвует четвертый год. Объекты капремонта определяют в результате конкурсного отбора. Обновлённые помещения уже получили дома культуры в селах Акша, Дульдурга, Ёлкино Балейского, Маргуцек Краснокаменского, Цаган-Ола Могойтуйского, Савватеево Нерчинского, Новая Заря Ононского, Староцурухайтуй, Дурой Приаргунского, Орсук Петровск-Забайкальского, Нижний Стан Тунгокоченского, Аблатукан Улётовского, Елизаветино Читинского районов.

К примеру, в Доме культуры села Жипхеген Хилокского района не работал зрительный зал — обвалились потолки, в здании было холодно. Долгое время мероприятия проводились в фойе, в местной школе, а в теплое время — на улице. В ходе капительного ремонта, который удалось завершить досрочно, заменили кровлю, перекрытия, систему отопления, окна, двери, полы, провели внутреннюю отделку, облагородили прилегающую территорию.

«Отремонтировали очень хорошо, все довольны, особенно дети, которые ходят к нам на кружки. Их даже больше стало записываться. В танцевальном зале установили зеркала и детям стало комфортнее заниматься хореографией. Бабушки довольны — участницы вокального коллектива «Ивушка» — они занимаются у нас уже 10 лет. Они очень довольны изменениями. Ведь в старом клубе было холодно, постоянно ломалась отопительная система. Сейчас у нас тепло и светло, а вообще — всё классно. Нацпроект очень хороший, побольше бы таких», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор центра досуга «Гранит» села Жипхеген Хилокского района Забайкальского края Олеся Сущева.

Напомним, в центр проекта «Культура» поставлено расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.