Набережные Челны, Татария, , 12:17 — REGNUM Незаконную игорную деятельность пресекли правоохранители в городе Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следователь Sledcom.ru

Сотрудники подразделений экономической безопасности при проведении оперативных мероприятий установили, что в нежилом помещении в Набережных Челнах организовано проведение азартных игр, для этого приобретено необходимое оборудование. При осмотре места происшествия в игровом салоне изъяли 13 системных блоков и мониторов, сотовые телефоны, Wi-fi роутер, видеорегистратор и денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в подвальном помещении спа-салона в городе Набережные Челны было организовано подпольное казино.

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