Абакан, , 12:13 — REGNUM В Хакасии по итогам января 2022 года число умерших превысило число родившихся.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в Красноярскстате, в регионе в январе сложилась естественная убыль населения, составившая 363 человека.

За указанный период в Хакасии родилось 413 детей, умерло 776 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 3,3%, смертность выросла на 4,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в январе 2022 года также зафиксирована естественная убыль населения.

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