* запрещённая в России организация

Кабул, 16 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Кундуз сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют казнить четырёх задержанных молодых людей за убийство семи врачей. Мать одного из юношей рассказывает в видео, разосланном СМИ, что радикалы вынудили её сына дать признательные показания под пытками.

E.C Орудие казни

Согласно этим источникам, приговор должен был быть приведён в исполнение 15 марта на главной площади города, но по неизвестным причинам был отложен до 18 марта.

12 марта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что четыре человека признались в убийстве врачей в Кундузе.

Мать одного из задержанных сообщила, что её сын был арестован десять дней назад по обвинению в убийстве врачей и дал признательные показания под пытками. Она добавила, что её сын невиновен и что никакие правозащитные организации не откликнулись на её горе. Женщина также потребовала освободить своего ребёнка.

В числе четырех человек, которые, как утверждается, признались в убийстве врачей «под пытками» — 18-летние Абдул Латиф и Абдул Кадир и 16-летний Абдул Сами. Личность четвёртого задержанного пока неизвестна.

Напомним, 12 марта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видео, в котором утверждалось, что четыре человека убили врачей по приказу Фронта сопротивления, но Фронт в интервью Afghanistan International отверг обвинения и заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сами несут ответственность за их убийство.

На обнародованном видео двое молодых людей дрожащими голосами говорят, что признаются в убийстве «прохожего» и врачей.

Около двух недель назад семь врачей, проводивших вакцинацию от полиомиелита, были убиты неизвестными в северной провинции Кундуз и ещё один — в Тахаре. В числе жертв — четыре женщины.