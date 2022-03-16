Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:13 — REGNUM В Новокузнецке стартовало голосование на дублера главы города. Оно проходит на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Проект «Дублер-НК» с 2017 года собирает заявки от молодых новокузнечан, готовых стать участниками проектных офисов по разработке социально-значимых направлений в городском хозяйстве, и проявить себя в муниципальной службе», — рассказали в мэрии муниципалитета.

Отмечается, что в 2022 году в комитет по делам молодежипринято 26 заявок на замещение разных должностей и прохождение практики в администрации. На роль мэра претендуют четыре участника.