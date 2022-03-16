Луганск, , 12:12 — REGNUM Казачьи силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) принимают участие в противодействии диверсионно-разведывательным группам ВСУ и установлении окончательного контроля над населённым пунктом Попасная. Соответствующие кадры с места событий опубликовал военный корреспондент.

Специальная операция России по защите Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Казачий батальон прибыл в Попасную. Продвигаясь вперёд, казачьи подразделения НМ ЛНР подавили огневые точки националистических батальонов ВСУ и выбили противника с занимаемых ими позиций, а также завладели вооружением и боеприпасами, уничтожили вражескую бронетехнику.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Попасную освободили от украинских националистов войска ЛНР. В районе железной дороги обнаружили место массового убийства мирных жителей.

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