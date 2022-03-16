Астана, 16 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно изменить порядок назначения глав (акимов) городов и областей. Это заявление он сделал 16 марта, выступая в парламенте республики.

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В настоящее время президент предлагает одного кандидата на пост акима, чтобы члены представительных органов — маслихатов — проголосовали за него. Токаев заявил, что нужно предлагать не менее двух кандидатов. Это будет косвенными выборами глав администраций.

«Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах», — сказал глава республики.

Стоит отметить, что в ряде оппозиционных партий Казахстана выступают за то, чтобы назначать ввести прямые выборы акимов городов и областей.