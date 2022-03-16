Донецк, , 12:11 — REGNUM Киевские боевики в течение менее одного часа обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) из минометов и артиллерии. Об этом 16 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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Уточняется, что в 10:42 (совпадает с мск было) был зафиксирован обстрел Луганского со стороны ВСУ, в ходе которого по населенному пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 11:20 украинские боевики произвели обстрел Гольмовского, выпустив по нему пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два уголовных дела были возбуждены в Главном следственном управлении Следственного комитета России по фактам обстрелов украинскими военными населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.