Москва, , 12:09 — REGNUM На Украине выявлено в общей сложности порядка 30 американских биолабораторий. Об этом 16 марта заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этнические разработки велись и будут вестись американцами. С тем, что нашли наши военные сейчас, мы спокойно разберемся», — сказал Онищенко.

Также эксперт отметил, что Россия изучает возможность защиты той или иной отдельной этнической группы от заболеваний, к которым она предрасположена.

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