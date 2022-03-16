Курск, 16 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Курской области аграрии полностью обеспечены семенным фондом зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, рапса и сои. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Сев гороха в поле

Сельхозпроизводители продолжают приобретать семена, удобрения, средства защиты растений. В хозяйства области завезено 285 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе 215 тыс. тонн азотных и 70 тыс. тонн сложных и калийных удобрений, что составляет 90% от потребности на весенние полевые работы. Завоз минеральных удобрений в соответствии с запланированным графиком продолжается.

Из-за погодных условий смещаются запланированные сроки начала подкормки озимых культур. Их состояние не вызывает у аграриев опасений — на полях сохраняется снежный покров в 15−20 см.

Обеспеченность АПК по всем видам горюче-смазочных материалов составляет более 60% от потребности. Необходимые виды нефтепродуктов есть в наличии на нефтебазах Курской области. Сельскохозяйственные товаропроизводители продолжают завозить топливо.