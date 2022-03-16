Москва, , 12:08 — REGNUM Переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии», — сказал он в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской и российской делегаций должны продолжаться, несмотря на их тяжесть, они очень важны для Киева.

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