Рига, , 12:08 — REGNUM Национал-патриотическое общество Латвии Daugavas Vanagi Latvijа проведет 16 марта, в день памяти легионеров СС, шествие в столице страны. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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Шествие пройдет от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы с 11:00 до 13:00 по местному времени (12:00 — 14:00 по Москве), в нем примут участие около 100 человек.

Мероприятие в столице запланировало и общество «Латвийский антинацистский комитет», но Рижская дума отклонила его заявку на проведение собрания.

Как пояснили в Рижской думе, мероприятие не разрешено на основании заключений правоохранительных органов о возможной угрозе общественной безопасности и порядку. Представитель Антинацистского комитета Андрей Пагорс рассказал агентству LETA, что с учетом ситуации в мире, чтобы не способствовать провокациям и не обострять конфликтов, общество приняло решение не оспаривать отказ Рижской думы в суде.

В 2020 и 2021 годах мероприятия в день легионеров не состоялись из-за эпидемиологической ситуации.