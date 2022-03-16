Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга запретил продавать через интернет краснокнижных птиц, сообщили 16 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Александр Полегенько ИА REGNUM Журавли в небе

Как выяснилось в суде, на сайте объединения заводчиков и любителей экзотических животных «Наша планета» были выставлены на продажу редкие виды животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации — Даурский журавль и Горный гусь. При этом на сайте отсутствовала какая-либо информация, указывающая на законность продажи данных птиц.

«Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных, либо добыча, хранение, перевозка, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных без надлежащего на то разрешения, влечет административную и уголовную ответственность», — указали в ОПС.

Таким образом, доступ к объявлению о продаже особо ценных диких животных был закрыт, а размещенная информация признана запрещённой.