Москва, , 12:21 — REGNUM Сейчас Россия не имеет точных сведений о деятельности американских биолабораторий на территории бывшего СССР, а поэтому не обладает эффективной защитой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Лаборатория Mil.ru

«Против биологической атаки сейчас вряд ли есть противоядие. Мы же не можем избавиться от этой опасности, сбив её подобно ракете своей противоракетой. Мы сейчас, по сути, беззащитны. У нас нет конкретных данных о том, что же сделали американцы в Грузии и Армении. Поэтому нет и понимания того, что нам нужно выставить в качестве биологического щита. Работа над созданием такого щита будет будет весьма тонкой и сложной», — сказал эксперт.

Напомним, что под американским руководством в странах бывшего СССР был создан ряд лабораторий для ведения биологической войны.