Москва, 16 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Переговоры между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине идёт непросто. Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Сергей

«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам», — подчеркнул в интервью РБК глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров отметил, что «есть определённая надежда на достижение компромисса».

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Как сообщало ИА REGNUM, делегации России и Украины провели уже четыре раунда переговоров по урегулированию ситуации. Последний из них состоялся 15 марта в видеоформате.

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Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры России с Украиной направлены на обеспечение нейтрального статуса этой страны.

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