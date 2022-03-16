Красноярск, 16 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В январе 2022 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в Красноярскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Естественная убыль населения составила 2060 человек. Всего в регионе в январе родилось 2074 ребёнка, умерло 4134 человека.

Рождаемость в крае по сравнению с предыдущим годом сократилась на 5,5%, смертность выросла на 3,6%.

Добавим, по данным Красноярскстата, в России в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рождаемость снизилась на 2,6%, смертность сократилась на 12,2%.

В Сибирском федеральном округе рождаемость снизилась на 2,8%, смертность сократилась на 3,8%.

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