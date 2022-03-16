Москва, , 12:10 — REGNUM Тяжело и медленно продвигаются переговоры России и Украины, но российская сторона стремится как можно скорее прийти к миру. Об этом заявил 16 марта глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

Владимир Мединский Kremlin.ru

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По его словам, «переговоры идут тяжело, медленно». Переговорная группа стремится к тому, чтобы среди сложных вопросов находить те, по которым можно прийти к согласию. На них можно опереться, вытащить их в повестку и шаг за шагом продвигаться к заключению мира.

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы это всё происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру», — подчеркнул Мединский.

Цель, поставленная российским президентом, это мирная, нейтральная, дружественная к России Украина, не плацдарм НАТО и не форпост враждебных России сил, добавил он.

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