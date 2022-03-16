Подгорица, 16 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Автобус с 36 беженцами с Украины, в основном с женщинами и детьми, прибыл в черногорский город Бело Поле в ночь на 16 марта, сообщает телевидение Черногории RTCG.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

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Эвакуация была организована при поддержке посольства Украины в Подгорице и МИД Черногории.

Среди прибывших была раненая женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Всех беженцев в городе разместили в «Bijela rada».