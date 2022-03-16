Новосибирск, 16 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Новосибирске на базе городской клинической больницы №1 готовится к открытию центр лучевой терапии. Модернизация отделения находится на финальной стадии, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Минздрав Новосибирской области В новом центре лучевой терапии

Уточняется, что помещения отделения лучевой терапии капитально отремонтированы, установлены четыре современных линейных ускорителя для проведения лучевой терапии онкологическим больным.

По данным представителей подрядчика, отделочные работы выполнены на 99%, оборудование смонтировано, сейчас ведутся пуско-наладочные работы, завезена мебель, завершается монтаж входной группы и отделка крыльца.