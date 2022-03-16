Москва, 16 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Большинство жителей России (62%) предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах. Никогда не приобретали товары и услуги онлайн 38%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

StockSnap Интернет-магазин

Чаще всего покупки через интернет делают молодые люди 18−24 лет (87%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (85%), люди с высшим и неоконченным высшим образованием (78%) и постоянные пользователи интернета (75%).

Число офлайн-покупателей выше среди тех, кто пользуется интернетом редко или не пользуются совсем (87%)., среди людей старшего поколения (63%). Также никогда не совершали покупки онлайн жители сёл (15%).

Опрос по телефону проведен 6 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.