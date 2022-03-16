Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. За прошедший год в Санкт-Петербурге пресекли деятельность 128 незаконных производств алкоголя. Об этом 16 марта на заседании городского парламента заявил представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

В регионе активно ведётся борьба по пресечению нарушению алкогольного законодательства. Сотрудники профильных ведомств ликвидируют незаконные производства и привлекают к ответственности группы лиц, осуществляющих такие деяния. К тому же ведётся борьба с правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения.

«За прошлый год уменьшение числа лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составляло 11%. Под воздействием алкоголя совершено на четверть меньше преступлений против жизни и здоровья», — сообщил Роман Плугин, отметив, что такой показатель втрое меньше, чем в среднем по стране (28%).

Алкоголизация населения сокращается в Петербурге за счёт борьбы с незаконным оборотом спирта и соответствующей продукции. За 2021 год возбуждено 51 уголовное дело по таким составам, составлено почти три тысячи протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъяли 68 тыс. декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Отметим, что в целом уровень преступности за 2021 год снизился в Петербурге. Этот показатель на 15% ниже, чем в среднем по России.