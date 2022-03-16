Сыктывкар, , 11:59 — REGNUM Власти Коми собираются ускорить перевод части котельных на биотопливо, сообщает правительство республики.

Производство биотоплива Gerfriedc

«Мы планируем возобновить выдачу субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов», — заявила зампред правительства республики Эльмира Ахмеева.

Субсидию планируется предоставлять в размере 30% от произведённых предприятиями фактических затрат и в размере не более 5 млн рублей одному хозяйствующему субъекту. Предложение будет рассмотрено на апрельской сессии Госсовета Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Коми возникли трудности с переводом котельных на биотопливо — часть из них вернулись к работе на угле.