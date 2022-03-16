Сыктывкар, 16 марта 2022, 11:59 — REGNUM Власти Коми собираются ускорить перевод части котельных на биотопливо, сообщает правительство республики.
Субсидию планируется предоставлять в размере 30% от произведённых предприятиями фактических затрат и в размере не более 5 млн рублей одному хозяйствующему субъекту. Предложение будет рассмотрено на апрельской сессии Госсовета Коми.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Коми возникли трудности с переводом котельных на биотопливо — часть из них вернулись к работе на угле.