Пенза, 16 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Пензе местная жительница пострадала от действий злоумышленницы и задолжала банку около 900 тыс. рублей. Аферистка представилась сотрудником сайта «Гослуги» и убедила женщину, что ее личный кабинет взломан, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Пострадавшей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей госсайта. Мошенники якобы пытаются взломать личный кабинет горожанки, но замена пароля позволит предотвратить это. Женщина сообщила звонившей код подтверждения данной операции. Затем пострадавшая обнаружила, что на ее имя оформлен кредит в размере около 900 тыс. рублей. С заявлением женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, двое подростков находили в интернете частные объявления о продаже различных товаров, после чего через мессенджеры вели переписку с продавцами под видом покупателей. Затем они направляли ссылки на фишинговые сайты, получая доступ к конфиденциальным данным банковских карт пользователей и их денежным средствам.

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